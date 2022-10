Los movimientos, plataformas y organizaciones de pensionistas rechazan rotundamente ser unos "privilegiados" por el hecho de que sus pagas se vayan a revalorizar en torno al 8,5% en 2023 (en función del IPC, tal como establece la Ley 21/2021, de 28 de diciembre), según prevé el Gobierno y contemplan las partidas de gasto del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Varios movimientos y asociaciones aseguran a 65YMÁS que tales acusaciones "forman parte del mensaje político interesado; son críticas con las que se pretende crear una división entre trabajadores y pensionistas".

Aunque ven positivo que el Gobierno haya ratificado la revalorización con la inflación, consideran que el 8,5% avanzado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se queda corto y no servirá para compensar el poder adquisitivo perdido en 2022 por culpa del IPC desbocado. E insisten en su exigencia de que las pensiones deben incrementarse según el coste real de la vida, "y no con la fórmula del IPC medio".

Según explica Damián Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones (COESPE @CoespeOficial), el aumento anunciado por el Ejecutivo "no satisface las reivindicaciones del movimiento pensionista, nosotros exigimos el IPC real para salarios y pensiones, y en estos momentos el 8,5% no cumple las expectativas de la carestía de la vida". Aunque no le sorprenden las críticas vertidas desde partidos y medios de comunicación, acerca del "trato de privilegio" que recibirán los jubilados, el portavoz de COESPE considera que "esto forma parte del mensaje político interesado de las castas dominantes que pretenden dividir a los pensionistas y trabajadores. Y nosotros, aunque ya no trabajemos, seguimos siendo trabajadores que nos hemos ganado la pensión y hemos posibilitado el actual sistema de pensiones público, de reparto, y la sostenibilidad intergeneracional".

También refuta por completo el supuesto "privilegio" Anatolio Díez, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP (@UJP_UGT). "Cada pensionista, en algunas ocasiones debemos decir que desgraciadamente, como es el caso de las viudas o huérfanos en particular, percibe su pensión en base a lo que ha sido capaz de cotizar, nadie le ha regalado nada; lo percibe gracias al contenido solidario, de clase, que tiene en su esencia nuestro sistema público de pensiones. Estas acusaciones siempre surgen desde el mismo lado, desde el lobby privatizador, cuando el resto de los argumentos: demografía, sostenibilidad… no pueden ser utilizados como arma arrojadiza contra nuestro modelo público. Solo poseemos aquellos privilegios que hemos sido capaces de arrancar al empresariado, a las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos".

"Nuestras pensiones cada vez dan para menos"

A lo largo de todo 2022, un año con la inflación disparada, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados es enorme. "Nuestras pensiones cada vez nos dan para menos", pone de relieve Adela Cabezas, presidenta de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España (Conjupes). Respecto a las críticas de algunos sectores de la población sobre un supuesto privilegio de la revalorización en función del IPC, asegura que "privilegiados si acaso serán los que cobran una pensión de 2.000 euros al mes, porque los que tienen una pensión pequeña no creo que sean privilegiados en absoluto".

Por su parte, Juan Sepúlveda Muñoz, secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO (@pensCCOO), sostiene: "Ante las críticas de quienes dicen que los pensionistas somos unos privilegiados, decirles que para nada lo somos, pues no se puede considerar privilegiados a los millones de pensionistas cuyas cuantías no llegan a los 700 euros y cuyas pensiones medias apenas llegan a los 1.200 euros. Es más, se deben incrementar las mínimas por encima de la revalorización". El actual sistema de revalorización de las pensiones le parece "adecuado para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, pues al menos tenemos la garantía de no perderlo, no como con la reforma del Gobierno del PP, que condenaba a los/as pensionistas a perder poder adquisitivo, ya que solo garantizaba una revalorización de 0,25%, fuera cual fuera la inflación".

También rechaza de manera tajante las críticas Santiago Menchero (@PARLALAGUNA), portavoz de ASJUBI40 (@asjubi40), la Asociación de Jubilación Anticipada sin penalizar con 40 años o más cotizados. "Quien diga que somos privilegiados está fuera de lugar. El Gobierno no nos da ningún privilegio ya que las pensiones nos las hemos ganado cotizando toda la vida. Quienes lanzan esas críticas buscan hundir la Seguridad Social y que las pensiones dejen de ser públicas". Menchero insiste en reclamar la revalorización según el IPC real, "que seguramente será superior al 8,5%, y de hecho, en la manifestación que preparamos para el 15 de octubre, una de las reivindicaciones es esta. Las pensiones deben cubrir todos los gastos de todos los pensionistas, que para eso han cotizado toda su vida".

Es de esperar que "suban más las más bajas"

Para Inmaculada Ruiz, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (@MayoresUDP), con la información disponible, "el incremento del 8,5% es una referencia positiva y coherente, porque significa que el Gobierno da cumplimiento a la legalidad vigente en materia de pensiones. De todas formas, la valoración final habrá que hacerla a finales de año. Otra consideración a realizar es si esta previsión de porcentaje de incremento se aplicará de manera lineal o sobre el conjunto de las pensiones. Con esto quiero decir que seguramente se aplicará alguna medida correctora para subir más las pensiones más bajas (viudedad, no contributivas,…), de manera que haya menos desigualdad entre las más altas y las más bajas".

Ruiz aclara también que la revalorización de las pensiones "no es ningún privilegio porque se sustenta en el marco legal vigente para garantizar unas pensiones dignas. Por otra parte, las pensiones son un derecho fundamental recogido en la Constitución española. Concretamente, el artículo 50 dice: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Por su parte, Miguel Ángel Cabra, secretario general de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (@PlataformaPMP), hace hincapié en que “compensar el golpe de pérdida de poder adquisitivo que acumulamos los y las pensionistas es vital, máxime en el contexto actual de alza inflacionista. No obstante, hemos de esperar a los resultados de la mesa de diálogo social y aplaudiremos que la brecha económica entre pensiones se contemple y reduzca para una redistribución más justa del sistema. Es positivo que la partida presupuestaria destinada en PGE contemple un 11,5% de margen, teniendo en cuenta que la subida se revisará en torno al IPC interanual en el mes de noviembre”.

En relación a las críticas vertidas desde ciertos ámbitos sobre un supuesto "privilegio", el secretario general de PMP afirma que "el discurso del privilegio responde a una visión simplista y superficial de la economía de las personas mayores que, además de no ser cierto, alimenta el enfrentamiento intergeneracional. Insisto, estamos hablando de derechos fundamentales y de pensiones dignas".

"El 8,5% no es la cifra definitiva"

Para el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP @MOANDPP), resulta prematuro valorar algo que aún no es una realidad: "El 8,5% que el Gobierno ha dicho es una estimación, no es la cifra definitiva. Nosotros siempre hemos defendido que se suba según el IPC real de noviembre a noviembre, con independencia de que alguna vez el IPC medio pueda superar al real en algunas décimas. Ya el año pasado nos supuso una pérdida del 3%", detalla la Comisión de Portavoces del MADPP. Y advierte: "No crean que con este anuncio van a callarnos. No vamos a dejar de reclamar la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social o la lucha contra la puesta en marcha de los planes de pensiones de empresa, que tan malos resultados están dando en otros países".

En la misma línea, el Movimiento Pensionista de Madrid (MPM @MPM_MADRID_), tacha de "inaceptable que se mantenga el aumento de las pensiones con el IPC medio. El Gobierno en su día prometió y se comprometió a que el aumento sería con el IPC real, pero a la hora de la verdad, con total premeditación y alevosía, cambió el IPC real por el medio. Faltando a su palabra y compromiso, engañando miserablemente a los pensionistas", señala Pedro Cabrera.

Para el MPM, "quien diga que los pensionistas son unos privilegiados no sabe de lo que habla, bien porque intenta dividir a los pensionistas y desviar la atención de lo realmente importante, o bien porque no conoce la situación real, verdadera, de los pensionistas. Y se olvida, premeditadamente, de la pérdida real del poder adquisitivo de los pensionistas con las reformas de 2011 y 2013. Y toda esa pérdida jamás se nos ha devuelto ni compensado. Los pensionistas solo defendemos y reclamamos lo que en justicia, por Ley y por la Constitución nos corresponde, y que nos hemos ganado de forma honesta durante toda nuestra vida".

"Entre 2021 y 2022 perdemos más poder adquisitivo que nunca"

Txomin Lorka, miembro de la Asamblea de Pensionistas de Bizkaia, pone los puntos sobre las íes y recuerda que lo que hace el Gobierno es cumplir con la Ley, resaltando que "entre 2021 y 2022 los pensionistas van a perder más poder adquisitivo que nunca. En 2021 se perdió un 3% porque se aplicó un incremento del 2,5% cuando el IPC a noviembre fue del 5,5%. En 2022 también se subieron al inicio del año un 2,5%, y en estos momentos el IPC alcanza el 9%. Es decir, existe una bolsa de poder adquisitivo perdido en dos años que no hay forma de recuperarlo".

Lorka responde de este modo a las críticas: "Se dice que el 8,5% será la mayor subida de pensiones de la historia. Pero también que arrastramos la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. Además, debido al exponencial crecimiento del IPC y del coste de la vida, los pensionistas necesitamos que se nos compense el poder de compra que hemos perdido. Y es inaceptable que se sigan manteniendo pensiones mínimas miserables".

Pensionistas vascos piden una subida lineal

La Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia (@coordinadorabiz) reclama que la subida de las pensiones de 2023 se haga de manera lineal para que beneficie por igual a todos los pensionistas. “La función de la revalorización es evitar la pérdida de poder adquisitivo, siendo el reparto lineal el único que garantiza la igualdad y la equidad dentro del colectivo de pensionistas. Esa distribución igualitaria respeta las ventajas de quienes perciben pensiones elevadas, en base a sus cotizaciones mientras estaban en activo".

Este movimiento de jubilados vascos aclara que "el objetivo de la revalorización no es aumentar la renta disponible, sino garantizar unas pensiones dignas. Por tanto, consideramos pertinente y ajustada a derecho nuestra petición. No demandamos aumentos presupuestarios, sino un reparto justo de la partida que corresponda a la revalorización del conjunto de las pensiones según el IPC medio. Reparto igualitario que además permite reducir el complemento a mínimos que reciben las pensiones más bajas. Reparto equitativo para paliar los efectos de una crisis que se ensaña con los colectivos sociales más vulnerables”.